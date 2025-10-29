مباريات الأمس
"مدرستك أنك تاخد لاعيبة من الزمالك بس؟".. رد ناري من سيد عبدالحفيظ

كتب : محمد خيري

03:56 م 29/10/2025
تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، والمرشح لمنصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على علاقة الأحمر بنادي الزمالك، والحصول على خدمات لاعبين من صفوفه.

قال "عبدالحفيظ" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "الزمالك هيفضل رقم كبير في المعادلة، في وقت إنك بتقول بعض النقاط بمنتهى العقل والأدب، لكن لما بتتكلم في تاريخ بنتكلم في التاريخ، والتاريخ مفهوش وجهات نظر، وكذلك الأرقام".

وأضاف: "الموضوع يبقى في الاحترام والتقدير، لكن الاحتراف مختلف، المهم إن يكون الاحترام متبادل".

وأكمل: "الاحتراف ملوش علاقه اني اجيب لاعب من الزمالك أو الزمالك يجيب لاعب من الأهلي ده احتراف، وكل واحد ليه مدرسته ومش معنى كده إني مش بحترم الزمالك".

وأوضح: "وعلى فكرة هي نفس المدرسة، الزمالك اللي أخذ أحمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد وكانوا لاعبين في الأهلي قبل كده عادي".

واختتم تصريحاته: "اللي يتاخد عليك فقط هو الاحترام والتقدير، لكن الاحتراف مختلف".

سيد عبدالحفيظ الأهلي الزمالك أخبار الأهلي النادي الأهلي

