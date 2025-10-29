كشف الإعلامي خالد الغندور، دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الكونغولي، فايستون ماييلي، لاعب فريق بيراميدز، للتعاقد معه في الفترة المقبلة، مع تحمل رجل الأعمال المرشح لمنصب نائب رئيس النادي ياسين منصور جزء من الصفقة.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأهلي يفاوض مايلي بكل قوة وياسين منصور سيتحمل نصف الصفقة".

جدير بالذكر، أن عقد فيستون ماييلي، ينتهي مع بيراميدز، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل مجانا، ونادي بيراميدز يعمل على تجديد عقده في الفترة الحالية.

وقدم فيستون ماييلي، موسمًا استثنائيًا مع بيراميدز، حيث توج هدافًا لدوري أبطال أفريقيا 2024 / 2025 برصيد 6 أهداف، وأسهم بقوة في تتويج فريقه بأول لقب قاري في تاريخه بعد الفوز على صن داونز في النهائي، كما قاد الفريق للتتويج بـ كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، وكذلك الفوز على أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال.