قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي، ياس ثورب، قائمة مباراة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة اللاعب كريم فؤاد بعد غياب 59 يوما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر الثاني في شهر سبتمبر الماضي.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مصطفى العش، كريم فؤاد، محمد هاني.

الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد عبد الله.

