الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

0 1
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

أتالانتا

1 1
22:45

ميلان

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري

كتب : محمد القرش

10:07 م 28/10/2025
  مصطفي شوبير 4_10
  • عرض 11 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  أحمد رمضان بيكهام
    ياسر إبراهيم (1)
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه
  احمد عبد القادر
    أشرف بنشرقي
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم (1)
  • عرض 11 صورة
    كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي والبنزرتي
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    احمد عبد القادر
  • عرض 11 صورة
    أشرف بنشرقي
  • عرض 11 صورة
    محمد مجدي أفشة (26) (1)

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي، ياس ثورب، قائمة مباراة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة اللاعب كريم فؤاد بعد غياب 59 يوما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر الثاني في شهر سبتمبر الماضي.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مصطفى العش، كريم فؤاد، محمد هاني.

الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد عبد الله.

