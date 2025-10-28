عودة ثنائي الزمالك من الإصابة قبل مواجهة البنك الأهلي

انتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ناصر منسي وأحمد ربيع، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة، وكان ناصر منسي يعاني من إصابة قوية في العضلة الخلفية، في حين اشتكى أحمد ربيع من تعرضه لإجهاد عضلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي قبل المران ليشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ويحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

