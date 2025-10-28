مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

0 1
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

أتالانتا

1 1
22:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

عودة ثنائي الزمالك من الإصابة قبل مواجهة البنك الأهلي

كتب : هند عواد

08:07 م 28/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد ربيع
  • عرض 3 صورة
    ناصر منسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ناصر منسي وأحمد ربيع، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة، وكان ناصر منسي يعاني من إصابة قوية في العضلة الخلفية، في حين اشتكى أحمد ربيع من تعرضه لإجهاد عضلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي قبل المران ليشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ويحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

"تركيزنا على السوبر".. على ماهر يكشف حقيقة رحيله من سيراميكا كليوباترا

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟.. فابريزيو رومانو يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عودة ثنائي الزمالك من الإصابة عودة ناصر منسي وأحمد ربيع من الإصابة مباراة الزمالك والبنك الأهلي موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان