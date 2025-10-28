سارة عصام تكشف لمصراوي موقفها من العودة للدوري المصري

موقف مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز و الزمالك في السوبر المصري

كشفت سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي، موقفها من العودة إلى مصر مرة أخرى، بعد رحلة احتراف بدأت عام 2017، عندما انتقلت إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

وقالت سارة عصام في حوار خاص لمصراوي: "فيه تواصل حصل أكثر من مرة، هذه بلدي وناسي وصحابي ومدربيني منذ الصغر، ممكن أرجع في يوم من الأيام، لكنني لا أفكر في القادم حاليا".

وأضافت: "بالنسبة لمنتخب مصر، أنا تحت أمره في أي وقت ولاعبة للمنتخب منذ 2014، وكنت أصغر لاعبة انضم للمنتخب الأول، ومسيرتي بها لحظات جيدة كثيرة، أعمل على نفسي فقط منذ خروجي من وادي دجلة، ومن ضمن اللحظات السعيدة في مسيرتي أنني كنت سفيرة مع ديفيد بيكهام في كأس العالم".

واختتمت سارة عصام: "حاليا أعمل على نفسي، وأريد أن أمنح الأمل لكل اللاعبات في مصر، الأمر حاليا مختلف، أمامهن فرصة كبيرة، هناك أكاديميات وأندية ويمكنهن اللعب لمنتخب مصر".

