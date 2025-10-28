مباريات الأمس
هل تقدم حسين لبيب باستقالته لوزير الرياضة؟.. مصدر يوضح

كتب : محمد خيري

12:55 م 28/10/2025
    عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع حقيقة استقالة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ومجلس إدارة النادي من منصبهم خلال الساعات الماضية.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أنباءً عن استقالة مجلس الزمالك والتقدم بها لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن ما تردد عن تقديم حسين لبيب استقالته غير صحيح.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"لم يحدث والوزارة لم تتلقى أى استقالات من مجلس الزمالك ومجلس الإدارة مستمر في مهمته بشكل طبيعي، ويسعى لإيجاد حلول للأزمة المالية الحالية وينتظر أيضا حل أزمة أرض أكتوبر في أسرع وقت".

