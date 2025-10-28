حازم إمام يكشف دور فيريرا في رحيله.. واكتشاف عمرو زكي جديد في الزمالك

بعد تأكد إيقافه.. من يعوض غياب دونجا في بطولة السوبر؟

إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟

كشف حازم إمام، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك والمدرب العام السابق بالزمالك، لأول مرة، عن أسباب رحيله عن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك بعد امتنع عن الحديث عن هذا الأمر خلال الفترة الماضية.

وقال حازم إمام، خلال لقاء من داخل نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: "أنا حابب قطاع الناشئين أكثر من التواجد مع الفريق الأول وهناك راحة نفسية أكثر بالنسبة لي في قطاع الناشئين".

وأردف قائلًا: "رحيلي عن الجهاز الفني للزمالك كان بسبب تهميشي من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، ولكن فضلت عدم الحديث بعد رحيلي عن منصبي ورفضت إغراءات كثيرة لذلك".

وتابع قائلًا: "أنا والدي كان من أسرة بسيطة ودون أن أقول شعارات أنا كل ما وصلت له في حياتي بعد فضل الله -سبحانه وتعالى- كان بسبب نادي الزمالك".

وأكد حازم إمام، أن نادي الزمالك يمتلك مجموعة من المواهب الرائعة داخل قطاع الناشئين في النادي.

وأكمل: "الاستثمار الرياضي سلاح ذو حدين، لأن الاستثمار لما دخل في قطاع الناشئين، هناك من كان هدفه هو المكاسب المادية، وهناك من يريد الاستفادة بالمواهب".

وأردف قائلًا: "الزمالك لديه مواهب في قطاع الناشئين ومواهب جيدة جدًا، وجيسفالدو فيريرا استعان في فترة وقف القيد بالزمالك بعدد من ناشئي الفريق وساهموا في تتويج الزمالك بلقب الدوري رغم وقف القيد"

واختتم تصريحاته: "محمد إبراهيم ظهير أيمن مميز جدًا وسيستفيد الزمالك منه في المستقبل، وفي فريق 2009 هناك لاعب أحمد صفوت من اللاعبين الذين تحب أن ترى الكرة بين قدميه، وأدهم محمد مهاجم فريق 2009 وهذا اللاعب سيكون عمرو زكي جديد".

اقرأ أيضا:

"كنت بروح الزمالك مشي".. فاروق جعفر يكشف تضرر المواهب بغياب كرة الشوارع

