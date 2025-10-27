تحدث رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، عن وداع منتخب مصر للنسخة الماضية من كأس العالم للشباب بعد نهاية دور المجموعات وما ترتب على ذلك من رحيل المدير الفني أسامة نبيه.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"طبعًا إحنا مش عايزين يبقى في تجني على أسامة نبيه وهو يشيل الليلة لوحده، هو طبعًا يشيل أه، بس اللي يشيل أكثر رئيس الاتحاد أو اتحاد الكورة عمومًا يعني، اللي هم جابوا أسامة نبيه، لإن إحنا كنا رايحين بطولة قوية كأس عالم ما كناش رايحين دورة رمضانية، فكان لازم بجملة المصاريف اللي هم بيصرفوها يجيبوا مدرب كويس من الدوري المصري على أعلى مستوى، يا إما كان مدرب أجنبي برضه على أعلى مستوى".

وأتم عبد العال تصريحاته بقوله:"وبعدين أنت مشيت الراجل البرازيلي اللي كان ماسك المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد (ميكالي) مشيته بناءً على إيه؟ ما كنت سبته وبعد كأس العالم كنت مشيه ولكن ما أعرفش يعني بيفكروا إزاي ولا هي تصفية حسابات، ولا كل واحد عايز يجامل ويجيب الناس اللي هي اللي مش شغالة يجيبوها يمسكوها أي مناصب".

وأنهى منتخب مصر مشواره في كأس العالم للشباب بالمركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بفارق اللعب النظيف عن منتخب تشيلي الذي تأهل للدور التالي وصيفًا للمجموعة وبفارق الأهداف عن منتخب نيوزيلندا الذي رافقه في وداع البطولة.

