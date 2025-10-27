مباريات الأمس
"ندفع الثمن لترسيخ المبدأ".. الخطيب يكشف سبب انسحاب الأهلي أمام الزمالك

كتب : مصطفى الجريتلي

10:34 م 27/10/2025 تعديل في 28/10/2025
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    الزمالك والأهلي
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سبب قرارهم بعدم خوض مباراة الزمالك في الدوري.

وأشار الخطيب، في تصريحات لبرنامج الصورة مع لميس الحديدي، اليوم الإثنين، إلى أنه ليس الوحيد من اتخذ قرار عدم خوض مباراة القمة بل الأغلبية في المجلس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بأن النادي كان يعترض على الحكم ويرسل بيانات ولكن لا يتم الرد عليه بجانب إخفاء خطاب حرم النادي من بطولة قارية كبيرة لذا كان القرار حتى لا يتكرر الأمر.

ونوه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أن اللائحة تنص على من يريد حكام أجانب عليه طلب ذلك قبل المباراة بـ 15 يومًا:"من المسؤول عن عدم تطبيق تلك اللائحة؟ ..بالتأكيد ليس الأهلي".

وأتم الخطيب تصريحاته بالتنويه إلى أنهم دفعوا ثمن الانسحاب بخصم الثلاثة نقاط رغم أن منافسهم كان يتقدم بفارق 4 نقاط:"عدنا وفزنا وتوّجنا بالدوري.. الأهلي مستعد أن يدفع ثمنا من أجل ترسيخ المبدأ".

الأهلي ضد الزمالك محمود الخطيب الخطيب مع لميس الأهلي الزمالك اتحاد الكرة

