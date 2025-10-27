كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كواليس اجتماعاته قبل الانتخابات مع ياسين منصور المرشح حاليًا على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشار الخطيب، في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" مساء اليوم الإثنين، إلى أن ياسين منصور لديه قدرات أن يكون رئيسًا للنادي، مضفًا:"اجتمعت به قبل الانتخابات وأبلغته بقراري بعدم الترشح لرئاسة الأهلي ولكنه أصر على تواجدي وأن يكون هو نائبًا".

وأضاف محمود الخطيب:"ياسين أخبرني بأنني لو أصريت على عدم الترشح على منصب الرئيس سيترشح هو وحين تراجعت قرر هو خوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس ولم تحدث بنا أي خلافات حتى حين كان بشركة الكرة بل كان لديه رؤية بأن يكون لرئيس النادي دوري إشرافي على ملفات الكرة".

وأتم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تصريحاته بقوله:"سأوزع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة وياسين منصور وخالد مرتجي سيتابعان الأمر باستمرار".

