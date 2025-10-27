مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"لديه قدرات رئيس النادي".. محمود الخطيب يكشف عن كواليس اجتماعاته مع ياسين منصور

كتب : مصطفى الجريتلي

10:18 م 27/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ياسين منصور (1)
  • عرض 7 صورة
    رجل الأعمال ياسين منصور
  • عرض 7 صورة
    ياسين منصور
  • عرض 7 صورة
    ياسين منصور مالك نادي مسار توت عنخ آمون سابقا
  • عرض 7 صورة
    ظهور ياسين منصور (2)
  • عرض 7 صورة
    ياسين منصور ومحمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كواليس اجتماعاته قبل الانتخابات مع ياسين منصور المرشح حاليًا على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشار الخطيب، في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" مساء اليوم الإثنين، إلى أن ياسين منصور لديه قدرات أن يكون رئيسًا للنادي، مضفًا:"اجتمعت به قبل الانتخابات وأبلغته بقراري بعدم الترشح لرئاسة الأهلي ولكنه أصر على تواجدي وأن يكون هو نائبًا".

وأضاف محمود الخطيب:"ياسين أخبرني بأنني لو أصريت على عدم الترشح على منصب الرئيس سيترشح هو وحين تراجعت قرر هو خوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس ولم تحدث بنا أي خلافات حتى حين كان بشركة الكرة بل كان لديه رؤية بأن يكون لرئيس النادي دوري إشرافي على ملفات الكرة".

وأتم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تصريحاته بقوله:"سأوزع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة وياسين منصور وخالد مرتجي سيتابعان الأمر باستمرار".

اقرأ أيضًا:
"أعطوني مثالاً بصالح سليم".. الخطيب يكشف سبب تراجعه عن قراره بانتخابات الأهلي

الخطيب يعلن مهام سيد عبدالحفيظ في الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين منصور محمود الخطيب الأهلي انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة