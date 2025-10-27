مباريات الأمس
الإسماعيلي يشكو حكم مباراة فاركو بسبب الأخطاء

كتب : محمد القرش

03:26 م 27/10/2025

الإسماعيلي

أعلن أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، التقدم شكوى ضد محمود البنا، حكم مباراة فاركو بسبب أخطائه التي أضرت بالفريق خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعرب العجوز عن استياءه الشديد من الأداء التحكيمي، في مباراة الفريق أمام فاركو، التي أقيمت مساء، الأحد، على ملعب برج ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس جهاز الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن حكم المباراة تحامل على الفريق في الكثير من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة بشكل كبير.

وتابع: "استخدم الحكم سلوك عدواني وتحدث بشكل غير لائق مع عبدالله الشحات مدرب الفريق قبل طرده".

وواصل: "طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة وهذا يخل بنظام المسابقة".

وأتم: "تحملنا الكثير من الظلم خلال المباريات السابقة ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان الكثير من النقاط".

