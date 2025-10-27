مباريات الأمس
بعد قرار فيريرا.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

كتب : محمد خيري

12:49 م 27/10/2025

فريق الزمالك

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

فريق الزمالك نادي الزمالك البنك الأهلي

