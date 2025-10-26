ماذا تقول لائحة الكاف في تظلم الأهلي ضد طرد جراديشار؟

"تحليل أخير غداً".. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

الاعتزال ورسالة الطبيب.. تفاصيل حوار الخطيب مع لميس الحديدي على "النهار "

أعلن النادي الأهلي تقدمه بتظلم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من قرارات الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت وانتهت بفوز لاعبي القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيانه الصادر اليوم الأحد، أن التظلم جاء "للإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس جراديشار وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام" ـ بحسب البيان ـ.

وتنص لائحة دوري أبطال أفريقيا التي وضعها (كاف) ووافقت عليها الأندية على التالي:

1) يجب إبلاغ الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاحتجاج خلال الـ 48 ساعة التي تلي المباراة عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس الرسمي

2) يجب أن يصل تأكيد مُفصل عن طريق خطاب مسجل أو رسالة فاكس إلى أمانة الاتحاد الأفريقي خلال 5 أيام كاملة على الأكثر بعد انتهاء المباراة.

3) دفع رسوم الاحتجاج المحددة بألفي دولار أمريكي عن طريق الاتحاد المحلي خلال أسبوع واحد من المباراة حتى يتم النظر فيها وفي حالة قبول الاحتجاج يتم رد الرسوم إلى الاتحاد المحتج.

4) أي شكوى تعتبرها لجنة مسابقات الأندية غير مبررة تعرض صاحبها لغرامة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

5) لا تخضع القرارات التي يتخذها الحكم على أرض الملعب أثناء المباراة بشأن الأمور الواقعية للاحتجاج.

اقرأ أيضًا:

"تحليل أخير غداً".. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور





اجتماع وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يطيح بمدرب وطني من المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي



