أكد عرفة السيد، نجم الزمالك السابق، أن الهجوم على محمد السيد، لاعب الفريق الأبيض من الجماهير شيء مبالغ فيه، خاصة وأنه لم يفعل شيء حتى الآن داخل الملعب يستحق عليه التمسك من الجماهير.

وكتب عرفة السيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عمر نادي الزمالك ما وقف على لاعب، ولا هيقف على لاعب، ومش هيجي زي كابتن حمادة إمام ولا الكابتن حسن شحاتة وأساطير كتيرة جدًا رحلوا عن نادي الزمالك".

وأضاف: "اللي بيحصل مع محمد السيد شيء غير منطقي جدًا، لسه لاعب ناشئ ومعملش حاجة لنادي الزمالك عشان كل الضجة ديه".

واختتم تصريحاته: "صدقوني مفيش لاعب في الوقت الحالي هيجي زي الكباتن الكبار اللي ذكرتهم، الأهم مصلحة الزمالك وجماهير الزمالك".