أكد أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في تاريخ مصر بعدما حطم كل الأرقام القياسية مع ليفربول فضلاً عن الاستمرارية والعقلية التي يتمتع بها، والتي جعلته أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وقال الميرغني في تصريحات صحفية لبرنامج "الديفندر" على قناة الشمس: "محمد السيد لاعب الزمالك أنكر فضل ناديه عليه بعدما رفض تجديد عقده خلال الفترة الماضية، لرغبته في الرحيل مجاناً عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء".

وأكد "الميرغني" أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك لا يجيد قراءة المباريات، وهو ما ظهر خلال مباريات الفريق السابقة في الدوري .

وتابع: "أتمنى أن يقوم مجلس إدارة الزمالك بالعمل على حل مشاكل وأزمات الفريق وفرض حالة من الاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي سواء مالياً أو فنياً".

وأختتم تصريحاته: "نعاني أزمة في ملف قطاعات الناشئين في العديد من الأندية المصرية وليس الزمالك فقط ، وأتمنى أن يتم معالجة هذا الأمر في الزمالك الفترة القادمة والاستفادة من المواهب الموجودة في القطاع لإفادة الفريق الأول".

