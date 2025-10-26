رد فعل عاجل من الأهلي لتجنب عقوبة جراديشار

البداية من غدا.. قرار من جون إدوارد بشأن مدرب الزمالك الجديد



أعلن النادي الأهلي إرسالة تظلمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد قرارات الحكم السنغالي "عيسى سي" الذي أدار مباراة فريقه وأيجل نوار البوروندي.

نتيجة مباراة الأهلي وأيجل نوار

الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره إيجل نوار خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت باستاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن التظلم يأتي للإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس جراديشار وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام ـ بحسب نص البيان ـ وأداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد.

وطلب الأهلي في تظلمه "المدعوم بالفيديو" عدم إيقاف اللاعب جراديشار؛ لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع. عملًا بمبدأ العدالة وحرصًا على نجاح المسابقات الإفريقية.

طرد جراديشار

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لجراديشار في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعد احتكاك من لاعب الخصم في منطقة جزاء أيجل نوار.

وفي تلك الواقعة، اعتبر حكم المباراة أن لاعب الأهلي استخدم المرفق متعمدًا ايذاء لاعب الخصم، وهو ما ينتج عنه عقوبة رادعة في لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتنص اللائحة على أن يتم معاقبة اللاعب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 3 مباريات، الاعتداء على المنافس بالكوع أو بالركل.

