"مفيش مقارنة أنا أفضل في كل شيء".. رد ناري من عبد الجليل عن مقارنته بزيزو
كتب : محمد خيري
أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن يانيك فيريرا مدرب الزمالك لا يليق باسم وجماهيرية النادي.
وقال عبد الجليل في تصريحات على قناة "أون": "فيريرا مدرب ناشئين مش مدرب الزمالك، وقرار أن يسدد محمد السيد ضربة الجزاء ميعملوش مدرب ابدا".
وأضاف: "رمضان صبحي مصنوع وأشرف بن شرقي موهوب، وأفضل من رمضان كإمكانيات في الوقت الحالي، ومحمد الشناوي أفضل من أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز
وواصل: "نفسي أحمد فتوح ييجي الأهلي لأنه لاعب موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى".
واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلا: "أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا يوجد مقارنة بين إمكانياتي وامكانيات زيزو فأنا الأفضل في كل شيء".