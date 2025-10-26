مباريات الأمس
"مفيش مقارنة أنا أفضل في كل شيء".. رد ناري من عبد الجليل عن مقارنته بزيزو

كتب : محمد خيري

11:17 ص 26/10/2025
أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن يانيك فيريرا مدرب الزمالك لا يليق باسم وجماهيرية النادي.

وقال عبد الجليل في تصريحات على قناة "أون": "فيريرا مدرب ناشئين مش مدرب الزمالك، وقرار أن يسدد محمد السيد ضربة الجزاء ميعملوش مدرب ابدا".

وأضاف: "رمضان صبحي مصنوع وأشرف بن شرقي موهوب، وأفضل من رمضان كإمكانيات في الوقت الحالي، ومحمد الشناوي أفضل من أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز

وواصل: "نفسي أحمد فتوح ييجي الأهلي لأنه لاعب موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى".

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلا: "أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا يوجد مقارنة بين إمكانياتي وامكانيات زيزو فأنا الأفضل في كل شيء".

