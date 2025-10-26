"فوز بثلاثية على الأهلي".. أول ظهور لحازم إمام بعد رحيله عن الجهاز الفني

"قصص متفوتكش".. بند صادم في عقد جون إدوارد مع الزمالك.. وعقوبة رادعة منتظرة

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن يانيك فيريرا مدرب الزمالك لا يليق باسم وجماهيرية النادي.

وقال عبد الجليل في تصريحات على قناة "أون": "فيريرا مدرب ناشئين مش مدرب الزمالك، وقرار أن يسدد محمد السيد ضربة الجزاء ميعملوش مدرب ابدا".

وأضاف: "رمضان صبحي مصنوع وأشرف بن شرقي موهوب، وأفضل من رمضان كإمكانيات في الوقت الحالي، ومحمد الشناوي أفضل من أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز

وواصل: "نفسي أحمد فتوح ييجي الأهلي لأنه لاعب موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى".

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلا: "أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا يوجد مقارنة بين إمكانياتي وامكانيات زيزو فأنا الأفضل في كل شيء".