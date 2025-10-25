عضو جديد ينتظر الانضمام للجهاز الفني لفيريرا بالزمالك

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن اقتراب أحمد عبدالرؤوف المدير الفني السابق لبلدية المحلية من الانضمام للجهاز الفني للبلجيكي يانيك فيريرا.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن أحمد عبدالرؤوف من المقرر أن ينتظم بالجهاز الفني للزمالك بداية من مران يوم الإثنين بعد موافقة المدير الرياضي جون إدوارد.

وكان المدير الفني لفريق الزمالك يانيك فيريرا قد منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم غد الأحد على أن يعاودون التدريبات يوم الإثنين.

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك

الزمالك من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره البنك الأهلي عند الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري.

