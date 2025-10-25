القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من لاعب الأهلي إمام عاشور عن تطورات الحالة الصحية له بعدما تعرض للإصابة بفيروس (A) مؤخرًا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى تحسن الحالة الصحية لإمام عاشور خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور يخضع لبروتوكول طبي للتعافي من المرض بجانب رعاية خاصة وراحة تامة في منزله، مضيفًا:" حالته مؤخرًا تحسنت بشكل ملحوظ بعدما انخفضت نسبة إنزيمات الكبد".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أن إمام عاشور يخضع لفحص طبي جديد كل 48 ساعة للوقوف على حالته، مشددًا على أن اللاعب عند تعافيه سيخضع لبرنامج تأهيلي بداية من السماح بالمشي الخفيف، والتأهيل في الجيم، قبل التطرق إلى خطوة تحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية.

