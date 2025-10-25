مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"فحص جديد كل 48 ساعة".. مصدر يكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

كتب : مصراوي

01:10 م 25/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور مع عصام صاصا
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور في الساحل الشمالي رفقة ابنته
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور في الساحل الشمالي (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور في الساحل الشمالي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من لاعب الأهلي إمام عاشور عن تطورات الحالة الصحية له بعدما تعرض للإصابة بفيروس (A) مؤخرًا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى تحسن الحالة الصحية لإمام عاشور خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور يخضع لبروتوكول طبي للتعافي من المرض بجانب رعاية خاصة وراحة تامة في منزله، مضيفًا:" حالته مؤخرًا تحسنت بشكل ملحوظ بعدما انخفضت نسبة إنزيمات الكبد".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أن إمام عاشور يخضع لفحص طبي جديد كل 48 ساعة للوقوف على حالته، مشددًا على أن اللاعب عند تعافيه سيخضع لبرنامج تأهيلي بداية من السماح بالمشي الخفيف، والتأهيل في الجيم، قبل التطرق إلى خطوة تحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية.

اقرأ أيضًا:
"بديل لزميله يوسف العربي ".. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام باريس؟

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

"عودة شوبير".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أيجل نوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور إصابة إمام عاشور مرض إمام عاشور الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟