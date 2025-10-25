هل هاني أبو ريدة غاضب من وزارة الرياضة ؟.. مصدر مسؤول يرد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة حقيقة ما يتردد عن وجود خلاف بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد هاني أبو ريدة ووزارة الرياضة.

وقال المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" عدم صحة ما تردد عن وجود غضب داخل اتحاد الكرة أو من المهندس هاني أبو ريدة.

وأضاف المصدر:" لا أساس من الصحة لأي أخبار تحدثت عن خلاف أو تدخل من وزارة الشباب والرياضة في شؤون الاتحاد؛ اتحاد الكرة جزء من منظومة الدولة ويعمل بتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:" الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلف وزير الشباب والرياضة بتطوير ملف كرة القدم بالتعاون مع اتحاد الكرة والوزارة حريصة على احترام استقلالية الاتحاد مع استمرار التنسيق لتوفير الإمكانيات والدعم اللازم".

