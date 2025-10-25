مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

هل هاني أبو ريدة غاضب من وزارة الرياضة ؟.. مصدر مسؤول يرد

كتب ـ محمد خيري

10:44 ص 25/10/2025
    هاني ابو ريدة
    أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بمران المنتخب
    أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بمران المنتخب
    أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بمران المنتخب
    أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بمران المنتخب
    أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بمران المنتخب
    أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بمران المنتخب
كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة حقيقة ما يتردد عن وجود خلاف بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد هاني أبو ريدة ووزارة الرياضة.

وقال المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" عدم صحة ما تردد عن وجود غضب داخل اتحاد الكرة أو من المهندس هاني أبو ريدة.

وأضاف المصدر:" لا أساس من الصحة لأي أخبار تحدثت عن خلاف أو تدخل من وزارة الشباب والرياضة في شؤون الاتحاد؛ اتحاد الكرة جزء من منظومة الدولة ويعمل بتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:" الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلف وزير الشباب والرياضة بتطوير ملف كرة القدم بالتعاون مع اتحاد الكرة والوزارة حريصة على احترام استقلالية الاتحاد مع استمرار التنسيق لتوفير الإمكانيات والدعم اللازم".

أشرف صبحي وزارة الرياضة هاني أبو ريدة اتحاد الكرة مصطفى مدبولي

