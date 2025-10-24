الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد شريف وسر استبعاد أحمد ربيع

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل الإصابة التي تعرّض لها اللاعب أحمد شريف خلال مواجهة فريقه أمام ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح الجهاز الطبي أن الفحوصات المبدئية أكدت إصابة أحمد شريف في العضلة الضامة، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي جديد صباح غدٍ السبت لتحديد مدى قوة الإصابة وفترة غيابه المحتملة عن المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار الجهاز الطبي إلى أن لاعب الوسط أحمد ربيع يعاني من إجهاد عضلي خفيف، ما دفع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلى منحه راحة من المشاركة في لقاء ديكيداها تجنباً لتفاقم حالته.

وكان الفارس الأبيض حقق فوزاً على الفريق الصومالي بهدف دون رد في مباراة اليوم الجمعة على ملعب السلام، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات من البطولة القارية، بعد تفوقه في مباراة الذهاب بستة أهداف نظيفة.