مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

بيزا كالتشيو

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

10:28 ص 24/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الزمالك
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وديكيداها
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وديكيداها
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وديكيداها
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وديكيداها
  • عرض 9 صورة
    الزمالك و ديكيداها
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وديكيداها
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وديكيداها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره ديكيداها الصومالي، مساء اليوم، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

تقام مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في السادسة مساء اليوم، على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على ديكيداها الصومالي، في مباراة الإياب التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 6-0.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

أعلنت قنوات أون سبورت، نقل مباراتي الزمالك في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهكذا تنقل مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، على قناة أون سبورت 1.

معلق مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

يعلق على مجريات مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، محمد الشاذلي، عبر قناة أون سبورت 1.

اقرأ أيضًا:

ثنائي الأهلي وغياب الزمالك.. أفضل 10 لاعبين في الدوري المصري حتى الآن

أحمد الشناوي: مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وديكيداها الزمالك موعد مباراة الزمالك وديكيداها القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة
اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل