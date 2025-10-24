موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي والقناة الناقلة

قال لي جسمك صغير.. نجم بيراميدز يروي كواليس رحيله عن ناشئين الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره ديكيداها الصومالي، مساء اليوم، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

تقام مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في السادسة مساء اليوم، على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على ديكيداها الصومالي، في مباراة الإياب التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 6-0.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

أعلنت قنوات أون سبورت، نقل مباراتي الزمالك في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهكذا تنقل مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، على قناة أون سبورت 1.

معلق مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

يعلق على مجريات مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، محمد الشاذلي، عبر قناة أون سبورت 1.

