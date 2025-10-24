مباريات الأمس
"مع لميس الحديدي".. ظهور تليفزيوني منتظر لمحمود الخطيب على قناة النهار

كتب - يوسف محمد:

12:50 ص 24/10/2025
أعلنت قناة النهار منذ قليل، عن بث لقاء منتظر بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة النهار.

ونشر الحسابات الرسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة من كواليس الحوار المنتظر لمحمود الخطيب مع الإعلامية لميس الحديدي.

وعلى الرغم من نشر الحسابات الرسمية للقناة صورة من كواليس اللقاء، إلا أنها لم تكشف عن الموعد المحدد لعرض اللقاء حتى الآن.

ويستعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على خوض انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة، على المقعد ذاته والمقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري.

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

محمود الخطيب النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي لميس الحديدي انتخابات الأهلي

