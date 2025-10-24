ثنائي الأهلي وغياب الزمالك.. أفضل 10 لاعبين في الدوري المصري حتى الآن

بعد تراجع مستواه.. ماذا قال نجوم الكرة الإنجليزية عن محمد صلاح؟

"مع لميس الحديدي".. ظهور تليفزيوني منتظر لمحمود الخطيب على قناة النهار

أحمد الشناوي: مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب

يتصدر صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، قائمة أفضل عشرة لاعب في الدوري المصري الممتاز، حتى الآن، بنسبة 28% من المساهمات التهديفية لفريقه.

ووفقا لموقع "whoscored"، يتصدر ثنائي المصري البورسعيدي، صلاح محسن وعمر الساعي، قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري.

وسجل صلاح محسن 5 أهداف من إجمال 18 هدفا للمصري البورسعيدي، فيما سجل عمر الساعي 4 أهداف، بنسبة مساهمة تصل إلى 22%.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري حتى الآن، كالآتي:

1- صلاح محسن - المصري البورسعيدي: سجل 5 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 28%

2- عمر الساعي - المصري البورسعيدي: سجل 4 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 22%

3- محمود تريزيجيه - الأهلي: سجل 4 أهداف من أجمالي 19 هدفا، نسبة مساهمة 21%

4- أحمد فاروق - وادي دجلة: سجل 4 أهداف من أجمالي 12 هدفا، نسبة مساهمة 33%

5- عبد الرحمن دغموم - المصري البورسعيدي: سجل 3 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 17%

6- منذر طمين - المصري البورسعيدي: سجل 3 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 17%

7- أحمد سيد زيزو - الأهلي: سجل 3 أهداف من أجمالي 19 هدفا، نسبة مساهمة 16%

8- أحمد شوشا - غزل المحلة: سجل 3 أهداف من أجمالي 7 أهداف، نسبة مساهمة 43%

9- فادي فريد - الاتحاد السكندري: سجل 3 أهداف من أجمالي 6 أهداف، نسبة مساهمة 50%

10- إسماعيل أورو أجورو – طلائع الجيش: سجل 3 أهداف من أجمالي 3 أهداف، نسبة مساهمة 100%