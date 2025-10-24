مباريات الأمس
ثنائي الأهلي وغياب الزمالك.. أفضل 10 لاعبين في الدوري المصري حتى الآن

كتب : هند عواد

08:00 ص 24/10/2025
يتصدر صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، قائمة أفضل عشرة لاعب في الدوري المصري الممتاز، حتى الآن، بنسبة 28% من المساهمات التهديفية لفريقه.

ووفقا لموقع "whoscored"، يتصدر ثنائي المصري البورسعيدي، صلاح محسن وعمر الساعي، قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري.

وسجل صلاح محسن 5 أهداف من إجمال 18 هدفا للمصري البورسعيدي، فيما سجل عمر الساعي 4 أهداف، بنسبة مساهمة تصل إلى 22%.

أفضل 10 لاعبين في الدوري المصري حتى الآن

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري حتى الآن، كالآتي:

1- صلاح محسن - المصري البورسعيدي: سجل 5 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 28%

2- عمر الساعي - المصري البورسعيدي: سجل 4 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 22%

3- محمود تريزيجيه - الأهلي: سجل 4 أهداف من أجمالي 19 هدفا، نسبة مساهمة 21%

4- أحمد فاروق - وادي دجلة: سجل 4 أهداف من أجمالي 12 هدفا، نسبة مساهمة 33%

5- عبد الرحمن دغموم - المصري البورسعيدي: سجل 3 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 17%

6- منذر طمين - المصري البورسعيدي: سجل 3 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 17%

7- أحمد سيد زيزو - الأهلي: سجل 3 أهداف من أجمالي 19 هدفا، نسبة مساهمة 16%

8- أحمد شوشا - غزل المحلة: سجل 3 أهداف من أجمالي 7 أهداف، نسبة مساهمة 43%

9- فادي فريد - الاتحاد السكندري: سجل 3 أهداف من أجمالي 6 أهداف، نسبة مساهمة 50%

10- إسماعيل أورو أجورو – طلائع الجيش: سجل 3 أهداف من أجمالي 3 أهداف، نسبة مساهمة 100%

