ثنائي الأهلي وغياب الزمالك.. أفضل 10 لاعبين في الدوري المصري حتى الآن
كتب : هند عواد
يتصدر صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، قائمة أفضل عشرة لاعب في الدوري المصري الممتاز، حتى الآن، بنسبة 28% من المساهمات التهديفية لفريقه.
ووفقا لموقع "whoscored"، يتصدر ثنائي المصري البورسعيدي، صلاح محسن وعمر الساعي، قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري.
وسجل صلاح محسن 5 أهداف من إجمال 18 هدفا للمصري البورسعيدي، فيما سجل عمر الساعي 4 أهداف، بنسبة مساهمة تصل إلى 22%.
وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري حتى الآن، كالآتي:
1- صلاح محسن - المصري البورسعيدي: سجل 5 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 28%
2- عمر الساعي - المصري البورسعيدي: سجل 4 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 22%
3- محمود تريزيجيه - الأهلي: سجل 4 أهداف من أجمالي 19 هدفا، نسبة مساهمة 21%
4- أحمد فاروق - وادي دجلة: سجل 4 أهداف من أجمالي 12 هدفا، نسبة مساهمة 33%
5- عبد الرحمن دغموم - المصري البورسعيدي: سجل 3 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 17%
6- منذر طمين - المصري البورسعيدي: سجل 3 أهداف من أجمالي 18 هدفا، نسبة مساهمة 17%
7- أحمد سيد زيزو - الأهلي: سجل 3 أهداف من أجمالي 19 هدفا، نسبة مساهمة 16%
8- أحمد شوشا - غزل المحلة: سجل 3 أهداف من أجمالي 7 أهداف، نسبة مساهمة 43%
9- فادي فريد - الاتحاد السكندري: سجل 3 أهداف من أجمالي 6 أهداف، نسبة مساهمة 50%
10- إسماعيل أورو أجورو – طلائع الجيش: سجل 3 أهداف من أجمالي 3 أهداف، نسبة مساهمة 100%