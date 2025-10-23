مهزلة تحكيمية.. الاتحاد السكندري يطالب بالتحقيق في أحداث مباراة الأهلي

اعترض نادي الاتحاد السكندري، في بيان رسمي، على طاقم تحكيم مباراة الأهلي، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1، مطالبا بعدم إسناد أي مباراة قادمة للفريق للحكم مصطفى شهدى.

وقال الاتحاد السكندري، إن مجلس إدارة النادي يعرب عن استيائه الشديد واستنكاره الكامل لما شهدته مباراة الفريق الأخيرة ضد الأهلي، من أخطاء تحكيمية مؤثرة للحكم مصطفى شهدى، والتي أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء النهائية.

وأضاف: "فقد احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة عقب استدعائه من غرفة الـ (VAR) لاصطدام الكرة بيد لاعبنا عبد الغني محمد، في حين أن جميع من شاهد وتابع المباراة رأى أن يد لاعبنا عبد الغني محمد كانت غير ممدودة وفي محيط جسده وأن وضعية يد لاعبنا التي لمست الكرة كانت طبيعية بالمقارنة بوضع جسمه ولم يتعمد مطلقا لمس الكرة، و ركلة الجزاء هذه كانت سببا مباشرا في تغيير مجرى وسير المباراة".

وشدد: "في مشهد يثير علامات استفهام كبرى حول مستوى التحكيم ومعاييره. واستمرارا للقرارات التحكيمية غير الموفقة بالمرة من جانب حكم المباراة ودون أي مبرر قام الحكم بطرد كابتن الفريق كريم الديب دون وجه حق، فقط لمجرد حديثه معه في إطار دوره الطبيعي كقائد للفريق، وهو حق أصيل لأى قائد داخل المستطيل الأخضر، مما يؤكد النوايا غير الطيبة والتربص من جانب حكم المباراة، في حين أن حكم المباراة كان يغض الطرف عن أي اعتراض أكثر حده من جانب لاعبى الفريق المنافس، مما يؤكد وجود ازدواجية في المعايير وعدم عدالة في إدارة اللقاء".

وأوضح: "يؤكد نادى الاتحاد السكندري أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصري بوصفه عنصرا أساسيا ضمن المنظومة الكروية، وأن استمرار دعمه ومساندته يصب في مصلحة جميع عناصر اللعبة، و رغم تعرض فريق نادي الاتحاد السكندري لكثير، من الأخطاء التحكيمية سواء هذا الموسم أو المواسم السابقة، إلا أن نادى الاتحاد السكندري أكتفى بتوجيه النظر والإشارة إلى هذه الأخطاء أملا في عدم تكرارها وأنها لم تكن متعمدة".

واختتم بيان الاتحاد السكندري: "حيث إن استمرار هذا المستوى المتدني لعنصر أساسي في منظومة كرة القدم المصرية وهو التحكيم، سيؤدي لا محالة إلى حدوث كوارث لا تحمد عقباها ويطالب نادى الاتحاد السكندري إجراء تحقيق فيما حدث أمس من مهزلة تحكيمية وإعلان نتيجته، كذلك أيضا يطالـب نــادي الاتحاد السكندري لجنة الحكام الرئيسية بعدم إسناد أي مباريات مستقبلية تخص نادى الاتحاد السكندري للحكم مصطفى شهدي".

اقرأ أيضًا:

"حذف لاعب ليفربول".. محمد صلاح يثير الجدل بهذا التصرف

"وصلت لـ قلةhttps://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/10/23/2877728 احترام".. تفاصيل خاصة لما حدث بين صلاح مع سلوت داخل غرفة الملابس