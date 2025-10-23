لماذا غاب الزمالك عن الجولة الـ11 من الدوري المصري؟

غاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، على أن يعود للمنافسة يوم السبت 30 أكتوبر، عندما يحل ضيفا على البنك الأهلي.

ولم يلعب الزمالك في الجولة الحادية عشر، بسبب تنظيم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، والتي تشهد نظاما استثنائيا، بعد ارتفاع عدد الفرق إلى 21 فريقا، بسبب إلغاء الهبوط وصعود 3 فرق.

وتسبب وجود 21 فريقا في الدوري الممتاز، في غياب فريق عن كل جولة، ما يسمى "فريق باي"، وهكذا غاب الزمالك عن الجولة الحادية عشر.

اقرأ أيضًا:

"حذف لاعب ليفربول".. محمد صلاح يثير الجدل بهذا التصرف

"وصلت لـ قلة احترام".. تفاصيل خاصة لما حدث بين صلاح مع سلوت داخل غرفة الملابس