لماذا غاب الزمالك عن الجولة الـ11 من الدوري المصري؟

كتب : هند عواد

03:59 م 23/10/2025
غاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، على أن يعود للمنافسة يوم السبت 30 أكتوبر، عندما يحل ضيفا على البنك الأهلي.

ولم يلعب الزمالك في الجولة الحادية عشر، بسبب تنظيم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، والتي تشهد نظاما استثنائيا، بعد ارتفاع عدد الفرق إلى 21 فريقا، بسبب إلغاء الهبوط وصعود 3 فرق.

وتسبب وجود 21 فريقا في الدوري الممتاز، في غياب فريق عن كل جولة، ما يسمى "فريق باي"، وهكذا غاب الزمالك عن الجولة الحادية عشر.

