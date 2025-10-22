اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات كأس السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء الحكام، الذين سيديرون مباريات كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل، حتى يوم 9 من الشهر ذاته.

وجاء قائمة حكام السوبر كالتالي: "محمد معروف، محمود البنا، أحمد حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، وشريف عبد الله، وخالد حسين، محمود عاشور وحسام عزب".

وتقام مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات، يوم 6 نوفمبر المقبل، حيث سيلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما سيلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في الدور ذاته.

وفي المقابل، ستقام مباراة نهائي البطولة يوم 9 من الشهر ذاته، على ملعب "آل نهيان"، في الإمارات.

والجدير بالذكر، أن مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق، أن الاتحاد قرر إسناد مهمة إدارة المباراة النهائية بالبطولة لطاقم تحكيم أجنبي.

