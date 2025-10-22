تحرك قانوني عاجل من الزمالك بعد تصريحات نجم الأهلي السابق

كشف الإعلامي محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" عن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم شكوي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد اللاعب السابق بالنادي الأهلي أسامة حسني، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة.

وقال أبو العلا في تصريحات تلفزيونية:"ما صدر من أسامة حسني خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية أمر لا يمكن التغاضي عنه، إذ تجاوز كل الحدود في حديثه عن نادي الزمالك ولاعبيه بأسلوب غير لائق، وهو ما يرفضه النادي تماماً".

وأضاف:"الزمالك نادٍ كبير، وله مكانته، ومن غير المقبول أن يتعرض له أحد بهذا الشكل في وسائل الإعلام، لذا كان التحرك سريعاً لحفظ حقوق النادي".

وأتم أبو العلا تصريحاته أن الزمالك سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز إعلامي في حقه أو في حق لاعبيه، مؤكداً أن احترام الكيانات الرياضية يجب أن يظل "خط أحمر" لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.