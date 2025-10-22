شكوى من الزمالك إلى رابطة الأندية بعد تجاوزات جماهير الأهلي اليوم

كتب - نهى خورشيد

أعلن الإعلامي محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" عن تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك شكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد جماهير النادي الأهلي، على خلفية الهتافات والسباب الجماعي التي وُجهت إلى القلعة الحمراء خلال المباراة التى جمعتهم بالاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أبو العلا في تصريحات تلفزيونية:"ما صدر من جماهير الأهلي في مباراة اليوم كان سب جماعي صريح ضد نادي الزمالك، وهو أمر مرفوض، وإدارة النادي قررت التقدم بشكوى للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على كرامة وهيبة الكيان".

واختتم أبو العلا تصريحاته قائلاً:"نطالب رابطة الأندية بتطبيق اللوائح بكل حزم وعدالة، والتعامل مع هذه الواقعة بالشكل نفسه الذي جرى التعامل به مع حوادث مماثلة في السابق، لضمان مبدأ المساواة واحترام القوانين داخل الملاعب المصرية".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بالقلعة الحمراء فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي.