علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه اليوم، على حساب الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري.

وحقق المارد الأحمر الفوز اليوم على حساب نظيره الاتحاد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 11 بالدوري المصري.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "أشكر الجماهير على تحيتهم لي في بداية المباراة، نجحنا في تقديم أول 45 أو 60 دقيقة بشكل مميز، لكننا تراجعنا بعد ذلك ومنحنا المنافس فرصة للعودة للقاء".

وأضاف: "غير راض على أداء اللاعبين في المباراة، سنعمل على تطوير الأداء في الفترة المقبلة، سعيد بكون جزء من النادي الأهلي، أعد الجماهير بتقديم مستوى كبير وأنني سأكون عند حسن ظنهم في الفترة المقبلة".

وتابع: "لعبت مباراتين فقط حتى الآن مع الفريق، سأعلم في الفترة المقبلة على معالجة وتصحيح الأخطاء، الهجوم في كرة القدم يساعد في الفوز بالبطولات، لكن الدفاع القوي يكون له العامل الأهم في حصد الألقاب".

وواصل: "الدفاع أولوية بالنسبة لي، لكن الدفاع ليس حارس المرمى وخط الدفاع فقط، لكنني أتحدث عن الفريق كوحدة واحدة وهو ما سأتحدث فيه مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، اللاعبون لم ينفذوا تعليماتي بنسبة 100% اليوم".

واختتم توروب تصريحاته: "أعرف قدرات وموهبة لاعبي الأهلي الكبيرة، لأنني شاهدت الفريق وانا في الدنمارك، ولدي ثقة كبيرة في تحقيق الكثير من الإنجازات مع الفريق".

