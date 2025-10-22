"لم ينفذوا تعليماتي".. أول تعليق من ياس تورب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

كشف الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، رأيه في القرارات التحكيمية للحكم مصطفى الشهدي، خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وشهدت مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري، العديد من القرارات التحكيمية المثيرة، منها إشهار بطاقتين حمراوتين، بالإضافة إلى احتساب ركلة جزاء.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي أمام الاتحاد صحيحة، يد لاعب الاتحاد كبرت من حجم الجسم، قرار حكم الفيديو باستدعاء الحكم قرار صحيح".

وأضاف: "من وجهة نظري أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لا يستحق الطرد، خاصة وأنه لم يرتكب أي خطأ في المباراة، هذا هو الخطأ الوحيد لمصطفى الشهدي في اللقاء".

وتابع: "في طرد كريم الديب لاعب الاتحاد، همشي مع قرار الحكم، خاصة وأنني لا أعرف ماذا قال اللاعب للحكم في هذه اللعبة، تسبب في قيامه بإشهار البطاقة الحمراء للاعب".

واختتم السيد تصريحاته: "لفت نظري في الدقيقة 94 من المباراة، حكم الراية أحمد زيدان، بدخوله إلى أرضية الملعب حوالي 3 أو 4 أمتار، هذا أمر غير صحيح وقد يتسبب في توقف اللعب حال اصطدام الكرة به".

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز اليوم الأربعاء، على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 11 بالدوري.

أقرأ أيضًا:

"صدارة مؤقتة".. ماذا ينتظر ياس توروب خلال مباراة الأهلي والاتحاد؟

بعد رحيل أسامة نبيه.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص المنتخب الأولمبي