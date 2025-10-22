أول تعليق من حارس فاركو بعد خطئه في مباراة بيراميدز بالدوري

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا، نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ووجه اثنين من الجماهير المتواجدين في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، أحدهما يرتدي قميص الأهلي والآخر يظهر بقميص الزمالك، رسالة خاصة إلى نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو.

ورفع الثنائي لافتة داخل المدرجات تحمل رسالة خاصة لزيزو، كتب عليها: "احنا بنحبك يا زيزو، شعارنا لا للتعصب، واحد أهلاوي والتاني زملكاوي، عايزين تيشرتك يا زيزو هدية".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب الاتحاد السكندري، لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت، في انتظار باقي النتائج.

