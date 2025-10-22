شوبير يكشف: كاف يفعلها مع الأهلي لأول مرة منذ 8 سنوات

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن غياب النادي الأهلي، عن جائزة أفضل نادي من الاتحاد الأفريقي التي تم الإعلان عنها اليوم، جاء لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لأول مرة منذ 8 سنوات.. الأهلي يغيب عن قائمة الاتحاد الإفريقي لأفضل فريق في إفريقيا".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم عن الجوائز المختلفة للاعبين الأفضل عن الموسم الماضي، وتم ترشيح نادي بيراميدز فقط من مصر ضمن الأفضل في القارة.

وتواجد من النادي الأهلي لاعب واحد فقط، ضمن جائزة الأفضل داخل القارة، وهو إمام عاشور، بينما تواجد 4 لاعبين من بيراميدز، عن طريق كل من، فيستون ماييلي، محمد الشيبي، بلاتي توريه، إضافة إلى إبراهيم عادل الذي رحل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، في الانتقالات الماضية.