مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

- -
22:00

ليفربول

الدوري المصري

الأهلي

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

كلوب بروج

جميع المباريات

إعلان

شوبير يكشف: كاف يفعلها مع الأهلي لأول مرة منذ 8 سنوات

كتب : محمد خيري

05:07 م 22/10/2025

أحمد شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن غياب النادي الأهلي، عن جائزة أفضل نادي من الاتحاد الأفريقي التي تم الإعلان عنها اليوم، جاء لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لأول مرة منذ 8 سنوات.. الأهلي يغيب عن قائمة الاتحاد الإفريقي لأفضل فريق في إفريقيا".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم عن الجوائز المختلفة للاعبين الأفضل عن الموسم الماضي، وتم ترشيح نادي بيراميدز فقط من مصر ضمن الأفضل في القارة.

وتواجد من النادي الأهلي لاعب واحد فقط، ضمن جائزة الأفضل داخل القارة، وهو إمام عاشور، بينما تواجد 4 لاعبين من بيراميدز، عن طريق كل من، فيستون ماييلي، محمد الشيبي، بلاتي توريه، إضافة إلى إبراهيم عادل الذي رحل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، في الانتقالات الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير أحمد شوبير الأهلي النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي كاف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة