"مش عاجبه اللي عملوه".. شوبير يكشف أول صدام لـ توروب مع ثلاثي الأهلي

كتب : محمد خيري

12:39 م 22/10/2025

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل غضب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، مع ثلاثي الفريق، بعد مواجهة إيجل نوار البورندي الماضية في دوري أبطال أفريقيا.

قال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "توروب انتقد أداء جراديشار ومحمد شريف ومروان وديانج أمام إيجل نوار بدوري الأبطال، وتحدث معهم بقوة واللاعبون تقبلوا حديثه باحترام".

وأوضح: "محمد الشناوي هو المرشح الأول للتواجد في حراسة مرمى الأهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري، وهناك فرصة جيدة أن يشارك طاهر أو بن شرقي كرأس حربة في مباراة الاتحاد".

وأكمل: "لكن في الأغلب سيعتمد على جراديشار المهاجم الوحيد الآن بعد غياب محمد شريف، وعلى الرغم من انتقاده لأداء بعض اللاعبين بعد مباراة إيجل نوار البوروندي كما قلت، إلا أنه من المحتمل أن يعتمد على عدد منهم اليوم في مباراة الاتحاد السكندري بشكل طبيعي".

توروب الأهلي مدرب الأهلي أخبار الأهلي شوبير محمد شريف النادي الأهلي

