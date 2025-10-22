"كل حد يقول اللي هو عاوزه و أراهن".. رد قوي من ميدو على تصريحات ياسين منصور

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب (للرجال) في القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد منتخب المغرب الأول ومنتخب المغرب تحت 20 عامًا الذي توّج بلقب كأس العالم للشباب 2025 على حساب منتخب الأرجنتين.

وتواجد بالقائمة كذلك منتخب مصر و7 منتخبات أخرى هي: الجزائر، تونس، كوت ديفوار، كاب فيردي، غانا، السنغال وجنوب إفريقيا

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم ترشيح نادي بيراميدز للفوز بلقب نادي العام في القارة السمراء بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها طوال عام 2025، للاطلاع على القائمة المرشحة .. اضغط هنا





اقرأ أيضًا:

"رفض يفضح الزمالك بمليون جنيه".. ميدو يكشف بالدليل ما فعله حازم إمام بعد الرحيل

من "زيك زي كهربا" لـ"حقك عليا".. التسلسل الزمني لـ"خناقة" شيكابالا وأحمد فهمي

رد عاجل على لجنة القيم.. تنس الطاولة يوضح صفة شريك مشادة عمر عصر