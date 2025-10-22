مباريات الأمس
"مقعدان للمغرب ينافسان مصر و 7منتخبات".. مفاجآت في ترشيحات الاتحاد الأفريقي لجائزة الأفضل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

12:34 م 22/10/2025
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب (للرجال) في القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد منتخب المغرب الأول ومنتخب المغرب تحت 20 عامًا الذي توّج بلقب كأس العالم للشباب 2025 على حساب منتخب الأرجنتين.

وتواجد بالقائمة كذلك منتخب مصر و7 منتخبات أخرى هي: الجزائر، تونس، كوت ديفوار، كاب فيردي، غانا، السنغال وجنوب إفريقيا

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم ترشيح نادي بيراميدز للفوز بلقب نادي العام في القارة السمراء بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها طوال عام 2025، للاطلاع على القائمة المرشحة .. اضغط هنا

