شريف والشحات.. 9 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة، خلال مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، فيما يأتي الاتحاد السكندري السابع عشر، برصيد 8 نقاط.

9 غيابات تضرب الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويغيب عن النادي الأهلي في مباراة اليوم 9 لاعبين لأسباب مختلفة حيث يفقد محمد شريف وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد رضا للإصابة وعدم الجاهزية البدنية.

بينما يغيب كل من: محمد عبد الله وأحمد عابدين وحمزة عبد الله لأسباب فنية.

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز، على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.