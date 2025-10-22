مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

شريف والشحات.. 9 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

كتب : محمد خيري

11:12 ص 22/10/2025

فريق الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة، خلال مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، فيما يأتي الاتحاد السكندري السابع عشر، برصيد 8 نقاط.

9 غيابات تضرب الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويغيب عن النادي الأهلي في مباراة اليوم 9 لاعبين لأسباب مختلفة حيث يفقد محمد شريف وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد رضا للإصابة وعدم الجاهزية البدنية.

بينما يغيب كل من: محمد عبد الله وأحمد عابدين وحمزة عبد الله لأسباب فنية.

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز، على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي غيابات الأهلي الاتحاد السكندري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا