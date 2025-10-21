وعد من مجلس إدارة الزمالك للاعبي الفريق قبل السوبر المصري

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وعد من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة قبل السوبر المصري.

وقال مصدر داخل الزمالك لمصراوي: "مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف جزء من المستحقات المتأخرة قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري".

وتقام بطولة السوبر المصري في مدينة أبوظبي الإماراتية، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بيراميدز، في السابعة والربع مساء يوم 6 نوفمبر المقبل، على ملعب آل نهيان، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

