تأكد غياب ثنائي.. شوبير يصدم جمهور الأهلي قبل السوبر المصري

أكد الإعلامي أحمد شوبير غياب ثنائي النادي الأهلي، محمد شريف وحسين الشحات، عن بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات.

وقال شوبير عبر قناة "الأهلي": "تأكد غياب حسين الشحات عن السوبر المصري، حيث يعاني من مزق، ومن الصعب مشاركته في البطولة العربية".

وأضاف: "سيغيب محمد شريف أيضًا عن السوبر المصري بسبب الإصابة في العضلة الضامة، ولن يعود للمشاركة إلا بعد أسبوعين".

واختتم: "من المقرر أن يعود أشرف داري للتدريبات خلال 5 أيام، كما يشارك كريم فؤاد في المران غدا الأربعاء".

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري في مدينة أبوظبي خلال الفترة من من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

