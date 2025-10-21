مباريات الأمس
تأكد غياب ثنائي.. شوبير يصدم جمهور الأهلي قبل السوبر المصري

كتب : محمد القرش

10:52 م 21/10/2025

أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير غياب ثنائي النادي الأهلي، محمد شريف وحسين الشحات، عن بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات.

وقال شوبير عبر قناة "الأهلي": "تأكد غياب حسين الشحات عن السوبر المصري، حيث يعاني من مزق، ومن الصعب مشاركته في البطولة العربية".

وأضاف: "سيغيب محمد شريف أيضًا عن السوبر المصري بسبب الإصابة في العضلة الضامة، ولن يعود للمشاركة إلا بعد أسبوعين".

واختتم: "من المقرر أن يعود أشرف داري للتدريبات خلال 5 أيام، كما يشارك كريم فؤاد في المران غدا الأربعاء".

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري في مدينة أبوظبي خلال الفترة من من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

