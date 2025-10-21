مخطط الزمالك لمنع انتقال حسام عبدالمجيد للأهلي.. الغندور يفجر مفاجأة

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن خلال الساعات الماضية، شهد طرح نادي الزمالك مقترح بالموافقة على رحيل المدافع حسام عبد المجيد حال وصول عرض احترافي مناسب من الناحية المالية، يلبّي طموحات النادي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن هذا الطرح جاء في وقت لم تُفتح فيه مفاوضات رسمية مع اللاعب لتجديد عقده، ما زاد من احتمالات النظر في عروض خارجية قد تساهم في تخفيف الأعباء المالية على النادي.

وأضاف: "بحسب مصادر داخل القلعة البيضاء، فإن المقترح لاقى قبولًا لدى بعض الأعضاء، مع طرح فكرة تضمين بند يمنع اللاعب من الانضمام إلى الأهلي حال عودته إلى الدوري المصري مستقبلًا، وذلك كضمانة للحفاظ على حقوق الزمالك".

وأوضح المصدر، أنه في المقابل، يرى آخرون أن حسام عبد المجيد يُعد من العناصر الأساسية في الفريق، ولا يجب التفريط فيه في الوقت الحالي، خاصة أن عقده ما زال ممتدًا لعامين إضافيين.

واختتم تصريحاته: "تبقى كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة، دون اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب حتى الآن".