نادي نيو جيزة يستضيف بطولة مصر للجولف للناشئين والسيدات 2025

كتب : مصراوي

03:23 م 21/10/2025

بطولة مصر للجولف للناشئين والسيدات

أعلن الاتحاد المصري للجولف، برئاسة عمر هشام طلعت، انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف للناشئين والسيدات لعام 2025، في نادي نيو جيزة للجولف في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2025.

ورصد اتحاد الجولف المصري جوائز مالية وعينية غير مسبوقة تصل إلى ما يقرب من مليون جنيه مصري، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

وتشهد فعاليات البطولة مشاركة دولية متميزة، حيث يشارك في بطولة السيدات (كأس نفرتيتي) وبطولة الناشئين نحو 80 لاعباً يمثلون 12 دولة هي: السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تونس، الأردن، لبنان، فلسطين، جنوب أفريقيا، كندا، الصين، التشيك، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة .

وأكد عمر هشام أن إقامة بطولة الناشئين والسيدات يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد المصري للجولف لنشر رياضة الجولف في مصر، موضحاً أن لدينا خطة طموحة لتكون هذه البطولة الحدث الأبرز والأكثر جاذبية للناشئين والسيدات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف أن أهمية البطولة لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تساهم أيضًا في تنشيط سياحة الجولف في مصر من خلال جذب اللاعبين الدوليين، كما تُتيح للاعبين المصريين فرصة حيوية للاحتكاك بالمواهب العالمية.

بطولة مصر للجولف للناشئين والسيدات الاتحاد المصري للجولف عمر هشام طلعت

