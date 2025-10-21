فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك و ديكيداها

لأول مرة.. استدعاء ابن رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عامًا

أعلنت منصة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وديكيداها الصوماني التي ستجمعهما في بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك و ديكيداها

الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره ديكيداها عند السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر في إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية.

نتيجة مباراة الزمالك و ديكيداها

الزمالك كان قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بسداسية نظيفة على نظيره ديكيداها.

اقرأ أيضًا:

"الزمالك وبيراميدز ملهمش علاقة".. شوبير يكشف تحرك الأهلي لتجديد عقد الثنائي

"أعتذر ومستعد للتحقيق".. أول تعليق من محمود أشرف على أزمته مع عمر عصر