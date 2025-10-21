مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك و ديكيداها

كتب : مصراوي

03:02 م 21/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك و ديكيداها
  • عرض 10 صورة
    الزمالك و ديكيداها
  • عرض 10 صورة
    الزمالك و ديكيداها
  • عرض 10 صورة
    الزمالك و ديكيداهاالزمالك و ديكيداها
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك و ديكيداها
  • عرض 10 صورة
    الزمالك و ديكيداها
  • عرض 10 صورة
    الزمالك و ديكيداها
  • عرض 10 صورة
    الزمالك و ديكيداها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منصة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وديكيداها الصوماني التي ستجمعهما في بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك و ديكيداها

الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره ديكيداها عند السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر في إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية.

نتيجة مباراة الزمالك و ديكيداها

الزمالك كان قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بسداسية نظيفة على نظيره ديكيداها.

اقرأ أيضًا:
"الزمالك وبيراميدز ملهمش علاقة".. شوبير يكشف تحرك الأهلي لتجديد عقد الثنائي

"أعتذر ومستعد للتحقيق".. أول تعليق من محمود أشرف على أزمته مع عمر عصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك و ديكيداها موعد مباراة الزمالك و ديكيداها نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها تذاكر مباراة الزمالك وديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص