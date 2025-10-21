فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك و ديكيداها
كتب : مصراوي
أعلنت منصة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وديكيداها الصوماني التي ستجمعهما في بطولة الكونفدرالية.
موعد مباراة الزمالك و ديكيداها
الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره ديكيداها عند السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر في إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية.
نتيجة مباراة الزمالك و ديكيداها
الزمالك كان قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بسداسية نظيفة على نظيره ديكيداها.
