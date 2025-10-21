مباريات الأمس
"يبدو أن القدر كانت له خطة مختلفة".. والد خوان بيزيرا يوجه رسالة مؤثرة

كتب : محمد خيري

11:06 ص 21/10/2025
أعرب والد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة، بهتافات الجماهير البيضاء لنجله، خلال المباريات الماضية.

وكتب والد خوان بيزيرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "كنت أحمل دائمًا حلمًا منذ أن بدأ خوان مسيرته في كرة القدم، ومع تقدّم المراحل وازدياد الجدية، كنت أتخيله يدخل ملعب سان جانواريو والجماهير تغني باسمه كان من المستحيل ألا أتخيل تلك اللحظة".

وأضاف: "لكن يبدو أن القدر كانت له خطة مختلفة، لا أعلم إن كانت أكبر أم أصغر، لكنني واثق أنها الأفضل".

واختتم تصريحاته: "إلى كل رياضي وأب لديه أحلام لم تتحقق بعد، لا تستسلم، واصل العمل بإيمان وثبات، فكل شيء سيحدث في وقته الصحيح."

خوان بيزيرا الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا نادي الزمالك أخبار الزمالك

