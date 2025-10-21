كشف محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أسباب انسحابهم من مباراتهم أمام الزمالك خلال الموسم الماضي من الدوري 2024/25.

وكان الأهلي قد انسحب الموسم الماضي من مواجهة الزمالك بالجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري ليتم توقيع عليه عقوبة من لجنة المسابقات بخصم 6 نقاط من رصيده قبل أن تعدل الرابطة القرار بخصم 3 نقاط فقط ما دفع بيراميدز للتقدم بشكوى.

وقال الدماطي خلال حلوله ضيفًا بقناة أم بي سي مصر 2 مساء يوم أمس الإثنين، إن الزمن إذا عاد به مرة أخرى كان سيتخذ القرار نفسه بالانسحاب من مباراتهم أمام الزمالك:"هذا كان رأيي بمجلس الإدارة حين عُرض الأمر".

وعلل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رأيه بقوله:"كان هناك استهانة باسم الأهلي؛ ففي البداية أُجريت قرعة بالذكاء الاصطناعي في الثالثة فجرًا، وبعدها طالبنا بوجود حكام أجانب لكن لم يأتِ طاقم أجنبي الأهلي ليس ناديًا صغيرًا، وكان من المفترض تلبية طلبه".

وأتم الدماطي تصريحاته بالتنويه إلى أنهم كانوا يرون أن هناك توجهًا كاملًا في ملف التحكيم خلال الدور الأول من الدوري لذا كان لابد من وقفة ـ من وجهة نظره ـ:"لولا هذه الوقفة، لما تُوِّجنا باللقب في النهاية".

الأهلي كان قد توج بلقب الموسم الماضي من الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

