"ورقنا سليم".. الأهلي يعلق على نزاعه القانوني مع بيراميدز على لقب الدوري

كتب : مصطفى الجريتلي

10:27 ص 21/10/2025
قال محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن موقفهم سليم بنسبة 100% فيما يخص التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي 2025/24.

وأضاف الدماطي خلال حلوله ضيفًا بقناة أم بي سي مصر 2، مساء أمس الإثنين:"رقنا سليم بنسبة 100% ولا يوجد لدي شك بنسبة 1% في ذلك الملف".

وكان الأهلي قد انسحب الموسم الماضي من مواجهة الزمالك بالجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري ليتم توقيع عليه عقوبة من لجنة المسابقات بخصم 6 نقاط من رصيده قبل أن تعدل الرابطة القرار بخصم 3 نقاط فقط ما دفع بيراميدز للتقدم بشكوى.

الأهلي كان قد توج بلقب الموسم الماضي من الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

الأهلي وبيراميدز الأهلي بيراميدز الدوري المصري محمد الدماطي بطل الدوري المصري

