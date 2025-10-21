"يبدو أن القدر كانت له خطة مختلفة".. والد خوان بيزيرا يوجه رسالة مؤثرة

قال محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن موقفهم سليم بنسبة 100% فيما يخص التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي 2025/24.

وأضاف الدماطي خلال حلوله ضيفًا بقناة أم بي سي مصر 2، مساء أمس الإثنين:"رقنا سليم بنسبة 100% ولا يوجد لدي شك بنسبة 1% في ذلك الملف".

وكان الأهلي قد انسحب الموسم الماضي من مواجهة الزمالك بالجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري ليتم توقيع عليه عقوبة من لجنة المسابقات بخصم 6 نقاط من رصيده قبل أن تعدل الرابطة القرار بخصم 3 نقاط فقط ما دفع بيراميدز للتقدم بشكوى.

الأهلي كان قد توج بلقب الموسم الماضي من الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

