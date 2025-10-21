كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، سبب إيقاف مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وتحويله للنيابة.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال الشاذلي، في تصريحات لقناة صدى البلد، مساء الإثنين:"بعض الجماهير ترسل إلينا استغاثات من أجل نادي الإسماعيلي وفيما يتعلق بالقرار هناك مخالفات مالية جسيمة، وهذا الملف تم إيداعه في النيابة، وهي أمور متعلقة ببيع اللاعبين، لم نحل مجلس نصر أبو الحسن بل اكتفينا بالوقف فقط".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة:"المخالفات هي عبارة عن بيع لاعبين وإدارة أمور مالية للنادي وتصرفات مالية غير المنضبطة، بأمور صرف من ماليات النادي بموافقات منفردة من رئيس النادي أو أمين الصندوق دون موافقة مجلس الإدارة الحالي".

وأضاف الشاذلي:"الأمر الثاني الخاص بالقرار، هو التمثيل أمام النيابة للتحقيق في الوقائع، وفي حال تبرئته من قبل النيابة من بداية التحقيق سيعود إلى منصبه من جديد وسيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة أمور النادي خلال الأيام القادمة، من اليوم لمدة أسبوع سيتم تسيير أمور النادي من قبل مختصين في وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة أيضًا، خلال هذا الأسبوع سيتم التشاور بين وزير الرياضة ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلي حول أسماء التي ستمثل لجنة إنقاذ للنادي".

وأتم المتحدث باسم وزارة الشباب والرياض"حق نصر أبو الحسن كرئيس نادي الإسماعيلي محفوظ تمامًا وسيعود لمنصبه في حال تبرئته من قبل النيابة، أما في حال انتهاء مدة المجلس خلال التحقيقات سيتم إجراء الانتخابات واللجان المالية رصدت مخالفات مالية لا تحتمل إرسال للمجلس الحالي أخطره بوجود هذه المخالفات للرد، بل يتم التحويل للنيابة مباشرة".

