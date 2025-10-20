مباريات الأمس
"شرف الكرة العربية والأفريقية".. اتحاد الكرة يهنئ المغرب بمونديال الشباب

كتب : محمد خيري

02:25 م 20/10/2025

منتخب الشباب المغربي

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بخالص التهاني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع بمناسبة فوز منتخب الشباب المغربي تحت 20 عاما ببطولة كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة .

وأكد الاتحاد المصري في تهنئته، أن منتخب الشباب المغربي حقق إنجازا عربيا وإفريقيا، وقدم مسيرة مشرفة للكرة العربية والإفريقية، متمنيا له دوام التوفيق والتميز خلال المنافسات المقبلة.

وتوج المنتخب المغربي ببطولة العالم للشباب، بفوزه على الأرجنتين، بهدفين من دون رد في المباراة النهائية على ملعب "تشيلي الوطني" في تشيلي، في إنجاز مغربي وعربي غير مسبوق، بحسب سكاي نيوز.

الاتحاد المصري المغرب مونديال الشباب

