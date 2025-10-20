مباريات الأمس
"نفس مكان رحيل ابنه".. وفاة مدرب حراس مصري بشكل مفاجئ في الملعب

كتب : محمد خيري

01:28 م 20/10/2025

صورة أرشييفية

توفي محمد أمين، مدرب حراس مرمي نادي الرباط والأنوار بمحافظة بورسعيد، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء التدريب، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، وفارق الحياة بداخلها بعد فشل محاولات إنقاذه.

جاء ذلك بعد حالة من الحزن دخل فيها الراحل أمين - مدرب حراس مرمى نادى الرباط، بعد وفاة ابنه حارس مرمى فريق كرة القدم بالنادي منذ 4 سنوات.

ويُعد الكابتن أمين من الشخصيات الرياضية المحبوبة والمعروفة في بورسعيد، لما عُرف عنه من خلق رفيع وإخلاصه في عمله وتفانيه في تدريب اللاعبين.

الجدير بالذكر أن الفقيد كان قد فقد نجله أحمد قبل فترة وجيزة، والذي تُوفي داخل الملعب أثناء إحدى المباريات، في مشهد مؤثر أعاد القدر تكراره برحيل والده في نفس المكان ونفس المستشفى.

