"النهائي مفاجأة".. مصدر يكشف حكام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات

كتب - مراسل مصراوي:

12:58 ص 20/10/2025
    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
    كأس السوبر المصري
    كأس السوبر المصري
    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (31)

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحكام المرشحين لقيادة مباريات كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيكون هناك طاقمين تحكيم من مصر، لإدارة مبارياتي نصف النهائي، بين الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "سيكون هناك طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف وآخر بقيادة محمود البنا، لإدارة مباريات نصف نهائي البطولة".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيكون هناك طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة المباراة النهائية لكأس السوبر المصري".

وتقام مباريات كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل 2026، حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة الرباعي: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا".

كأس السوبر المصري حكام السوبر المصري النادي الأهلي كأس السوبر الأهلي والزمالك

