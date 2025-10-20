"كلمات مؤثرة".. ماذا قال علي معلول عن دعم جماهير الأهلي؟

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحكام المرشحين لقيادة مباريات كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيكون هناك طاقمين تحكيم من مصر، لإدارة مبارياتي نصف النهائي، بين الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "سيكون هناك طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف وآخر بقيادة محمود البنا، لإدارة مباريات نصف نهائي البطولة".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيكون هناك طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة المباراة النهائية لكأس السوبر المصري".

وتقام مباريات كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل 2026، حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة الرباعي: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا".

