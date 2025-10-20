"النهائي مفاجأة".. مصدر يكشف حكام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات
كتب - مراسل مصراوي:
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحكام المرشحين لقيادة مباريات كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيكون هناك طاقمين تحكيم من مصر، لإدارة مبارياتي نصف النهائي، بين الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز".
وأضاف: "سيكون هناك طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف وآخر بقيادة محمود البنا، لإدارة مباريات نصف نهائي البطولة".
واختتم المصدر تصريحاته: "سيكون هناك طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة المباراة النهائية لكأس السوبر المصري".
وتقام مباريات كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل 2026، حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة الرباعي: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا".
