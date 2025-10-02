قام مجلس إدارة نادي الزمالك، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين منذ قليل، وذلك قبل بداية مران اليوم الخميس.

ويعاني نادي الزمالك، من أزمة مالية قوية، تسببت في تأخر رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة 3 شهور، ونفس الأمر للجهاز الفني الذي لم يحصل على راتبه من الشهر الماضي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، أخطر اللاعبين بصرف جزء من المستحقات المالية، "نزلت في الحسابات الخاصة بهم"، قبل مران اليوم الخميس.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد وعد اللاعبين بصرف الجزء المتبقي، عقب مواجهة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري المصري.

وكان هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تدخل من أجل حل أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، خلال الساعات القليلة الماضية، وقرض النادي مبلغ 25 مليون جنيه.