كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

26 16
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

"جون إدوارد بلغهم".. انفراجة مالية للاعبي الزمالك قبل بداية المران اليوم

كتب : محمد خيري

05:18 م 02/10/2025
قام مجلس إدارة نادي الزمالك، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين منذ قليل، وذلك قبل بداية مران اليوم الخميس.

ويعاني نادي الزمالك، من أزمة مالية قوية، تسببت في تأخر رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة 3 شهور، ونفس الأمر للجهاز الفني الذي لم يحصل على راتبه من الشهر الماضي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، أخطر اللاعبين بصرف جزء من المستحقات المالية، "نزلت في الحسابات الخاصة بهم"، قبل مران اليوم الخميس.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد وعد اللاعبين بصرف الجزء المتبقي، عقب مواجهة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري المصري.

وكان هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تدخل من أجل حل أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، خلال الساعات القليلة الماضية، وقرض النادي مبلغ 25 مليون جنيه.

