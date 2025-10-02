مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

29 19
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

أحمد مجدي الحيوان يترشح لانتخابات الأهلي

كتب : مصراوي

04:18 م 02/10/2025

شعار الأهلي

تقدم مرشح جديد لانتخابات النادي الأهلي، المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن.

وقال مصدر لمصراوي، إن أحمد مجدي الحيوان، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي، ليصبح رابع مرشح على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن.

جدير بالذكر أن هناك 3 أفراد ترشحوا لانتخابات الأهلي، على منصب عضو فوق السن، وهم منار سعيد وحسن طنطاوي، وأحمد شريف عبد الغني.

