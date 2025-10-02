أحمد مجدي الحيوان يترشح لانتخابات الأهلي

تقدم مرشح جديد لانتخابات النادي الأهلي، المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن.

وقال مصدر لمصراوي، إن أحمد مجدي الحيوان، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي، ليصبح رابع مرشح على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن.

جدير بالذكر أن هناك 3 أفراد ترشحوا لانتخابات الأهلي، على منصب عضو فوق السن، وهم منار سعيد وحسن طنطاوي، وأحمد شريف عبد الغني.

